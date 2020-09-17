國發會副主委高仙桂今（17）日表示，鑑於我國產業發展對人才需求的迫切，攬才專法（外國專業人才延攬聘僱法）修正案列本會期優先法案並已預告，放寬特定專業人才永居條件、健保門檻，並讓租稅優惠由三年延長至五年，預計在年底前送立院審查通過。

國發會表示，攬才專法自107年實行以來，已吸引資通、資安、生醫、航太等產業頂尖人才來台，其中取得就業金卡來台創業者逾一千，獲聘僱月薪逾16萬元者也逾一千，合計「特定專業人才」來台者已逾兩千人，來台人數持續成長。

國發會官員說，過去有很多外國專業人才想來台工作，但相關法規讓他們感到困擾，攬才專法已幫他們解決這些問題。外國特定專業人才可以在自己國家直接上網申請就業金卡，取得金卡後即可來台灣創業，並不一定要先在台灣找到僱主。 攬才專法所定義的「特定專業人才」包括科技、經濟、金融等八類我國亟需的人才，門檻較高，以科技、經濟這兩類而言，月薪要達16萬元以上才行。

高仙桂表示，本次修法放寬全球前五百大大學畢業生可直接來台工作，免除現行需要兩年工作經驗的限制，另外，外國特定專業人才中沒有僱主的自營業主（來台設工作室或公司）、雇主也可立即享有健保，無需六個月等待期。

在擴大租稅優惠方面，依現行攬才專法，特定專業人才年所得超過300萬元的部分，得享有半數免計入所得課稅的優惠，惟適用年限只有三年，本次放寬至五年，以提高攬才誘因。

高仙桂表示，相關修法已和各部會充分溝通，預告期六十天後送行政院審查，相信很快就可以送立法院審議，本法也已列本會期優先法案，將以本會期完成三讀為目標。

(工商 )