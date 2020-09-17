2020年庚子鷄籠中元祭在下午6點30分於慶安宮舉行值年主普手爐交接典禮。（吳康瑋攝）

2020年庚子鷄籠中元祭祀儀式於今天傍晚在老大公廟關龕門後，接著在下午6點30分於慶安宮舉行值年主普手爐交接典禮，內政部長徐國勇、市長林右昌和國策顧問童永及各字姓宗親會代表，一起見證百年文化永續傳承。

市府指出，這次值年主普手爐交接在慶安宮舉行，儀式在現場大批各姓宗親會代表地見證下，明年輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮，從今年當值聯姓會副主委白明淙、主委童永手中，分別接下手爐及重要民俗文化資產證書，象徵文化傳承，內政部長徐國勇現場頒宗教公益獎給主委童永，並肯定慶安宮熱心公益，盛讚中元祭享譽海內外，用血緣打破地緣，心懷慈悲祭祀祖先與尊重好兄弟。

林右昌指出，對今年主普聯姓會值東白姓、童姓宗親會表達恭喜，他也表示，今年中元祭過程平順，祖先有智慧以「拼陣頭代替打破頭」，一姓一姓主普傳承就是承擔責任，在手爐交接後，李姓宗親會承擔傳承，他相信中元祭一年會比一年精采。

(中時 )