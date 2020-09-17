藝人小鬼黃鴻升16日驚傳在北投家中猝逝，享年36歲，震驚演藝圈。而法醫高大成直言30年來，至少驗過四、五十個在浴室跌倒死亡的案例，每年至少兩件，最多四件，最危險的三個族群為喝酒、吃安眠藥、太過勞累，且不分年紀，其中男生又比女生更容易摔死，需多加注意。

高大成剖析小鬼黃鴻升猝逝 從一關鍵、三因素「抽絲剝繭」

高大成進一步說明，如果是心肌梗塞的情況，第一，可能會在浴缸中死亡，因為泡澡會產生脫水的情況，引發心肌梗塞；第二，因為胸口劇烈疼痛，死亡時會有雙手抱胸的動作；第三，屍斑會呈現暗紫色，非普通的暗紅色，且屍斑除了分布在有地心引力的地方，也會湧到反方向。

高大成指出，身體裡的ATP造成肌肉緊繃，因此屍體僵硬，起初從下顎部分，如小指頭也僵硬，大約已超過10小時，全身僵硬則需要一天的時間，然而，若屍體呈現柔軟狀態，不是剛死，就是已經超過三天了，因此判斷黃鴻升至少死亡超過8小時以上。

高大成直言，在當法醫這30幾年來，至少驗過四、五十個在浴室跌倒死亡的案例。最危險的三個族群為喝酒過後、吃安眠藥、太過勞累，因為意識不清，造成無法在跌倒時及時做出反應自救，且不分年紀，其中男生又比女生更容易摔死，因為如果體重是70公斤，當你跌倒時重力加上速度，最少會達到200公斤的衝擊力，因此在浴室出入時要特別的小心，最好使用止滑墊，而年紀大的人，浴室中要安裝把手，減少跌倒的可能性。

(中時新聞網)