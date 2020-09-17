新冠疫情的隔離措施，把很多人留在台灣，集合科技、金融、四大專業人士的台灣玉山科技協會，今（17）日晚間在台北舉行2020年會員大會就出現難得的熱鬧，包括防疫而留在台灣的國際人士、搬回台灣的科技業者、在對岸高等院校教書的知名教授等等，全部與會者把台北君悅飯店宴會廳擠到爆棚。

台灣玉山科技協會表示，因公務繁忙而未能出席的蔡英文總統也特地致電祝賀，替年會增添光彩。

年會晚宴主人台灣玉山科技協會理事長李紀珠致詞表示，因為疫情的關係影響了全世界許多活動，但玉山科技協會並沒有停止會員服務的活動，更發揮人飢己飢的精神，全球各區會海內外合力串連共同防疫。

李紀珠並表示，受新冠肺炎疫情衝擊，根據國際研究機構預測，2020年全球GDP成長率為負4.9％，全球經貿成長為負11.9％，衰退更勝金融海嘯時期（2009年）的負0.1％及負10.5％；且預估恢復期也較金融海嘯期間慢。在全球經濟急速冷凍的情況下，八月美國前十大市值有七家都是數位產業，包含Amazon、Microsoft。值得一提的是，台積電去年股票市值占比20％，今年高達29％，表現亦十分突出。

今年年會邀請遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均，以及台積電總裁暨副董事長魏哲家等兩位重量級人士進行專題演講，講題各為「全球疫情下台灣攀登三座山峰—『醫』食住行『育』樂『和』」和「專注創新，提升優勢」。最後由旺宏電子董事長暨執行長吳敏求擔任主持人，與兩位講者進行座談。

(工商 )