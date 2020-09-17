台灣土地寸土寸金，先不論買房子容不容易，就算是租屋，如果想要在交通方便的地區，價格也是不便宜，因此近幾年出現「租床位」的租屋模式，但其實並沒有想像中便宜，台北市至少也要5、6000元，而高雄最近出現一個月僅1000元的雅房分租，堪稱全台灣最便宜，且一下就被搶光。

雖然主打「租床位」模式，但實際上還要算水電費等費用，價格不一定便宜，近日租屋網出現一則訊息，高雄套雅房分租一個月只要1000元，坪數大約3坪，且是電梯大樓，如此便宜的價格，很快就出租一空。

高雄床位月租僅1千元(圖片取自/591租屋網)

根據《東森新聞》報導指出，貼出該租屋訊息的房東表示，所謂1000元的房租，其實只有床位，坪數不會那麼大，「就只是一個小空間，而且1000元的床位已經全部租出去，目前只剩下其他租金較高的產品」。

不只台灣，最近北京大學生也流行當「二房東」，靠著出租宿舍床位賺錢，租金最高可達千元人民幣，就算學校禁止也沒用，因為學生宿舍包水包電，還有圖書館、運動場等公共設施，生活機能相當不錯，根本難以阻止學生當「床東」。

(中時新聞網)