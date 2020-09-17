台南米糕名店「糯夫米糕」北漂快閃，也將開店初期的腳踏車帶上台北。（林欣儀攝）

日本小家電品牌虎牌Tiger，於18日在台北開設全球首間旗艦店，並特別與台南名店「糯夫米糕」合作，此次合作將會使用虎牌新款「壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型」帶來經典麻油雞米糕定食外，也推出台北限定「中秋蜜汁金沙油飯定食」，兩款價格均為499元，並加附上1659元的「日本虎牌食物罐」一個，18日起只在東區快閃三天，且單日個限量100份，晚了就吃不到了。

位於東區的旗艦店以「小型展覽」的概念進行設計，並打造完整的TigerCare體驗，即日起至10月18日，提供擁有虎牌Tiger保溫杯瓶的消費者免費清洗服務，除此虎牌也特別邀請藝術家Filipe Jardim合作，打造全新視覺及系列聯名商品，消費者於日本虎牌Tiger全台家電生活館消費滿2000元，或購買「LXB-A型雙層真空時尚便當盒」，即可得到限量聯名包款，只送不賣，另為歡慶台北旗艦店開幕，全台虎牌生活家電館、百貨通路同步推出「壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型」預購活動，除享優惠價格外，還贈送零售價1萬2000元的多功能三合一電火鍋。

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(中時 )