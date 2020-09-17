2020新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，導致美國陷入有史以來最大經濟衰退幅度，大陸則是在第一季經濟成長率大幅萎縮6.8%、創有史以來負成長後快速回升，並在Q2創下正成長3.2%，成為這波經濟復甦的領頭羊。不過，主持大陸國家主席習近平「一帶一路」政策的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），今年該行的資產減損準備較去年同期飆升10倍。

據《日經亞洲評論》報導，亞投行最新財報顯示，2020年上半年(H1)，該行資產減損準備較去年同期的1,099萬美元，提高至1.0582億美元，這迫使該行H1淨利驟減54%、達1.0017億美元。亞投行H1貸款投資達35億美元，有超過30%的股權屬於北京當局，並擁有超過103個成員國，台灣至今仍沒有加入。

亞投行發言人透過電子郵件指出，資產減損準備大幅增加，主要是因為投資曝險過高，尤其是今年4月成立新冠肺炎危機恢復基金(COVID-19 CrisisRecovery Facility)，提供成員國所需恢復經濟運作的資金，亞投行承諾，將在2021年10月為止提供130億美元。

亞投行於2016年1月成立時，採用國際會計準則(IFRS)，今年上半年將原本被歸類在第一階段貸款(Stage 1 loans，沒有顯著曝險問題的貸款)，重新歸類至風險較高的第二階段貸款，這主要集中在與參與一帶一路計畫重疊的國家。

據《MarketWatch》今年5月報導，國際事務顧問機構RWR Advisory Group營運長Andrew Davenport指出，一帶一路計畫一直是新興債增長的推手，尤其是在非洲地區，但在新冠疫情爆發後，截至當時有超過1,000億美元的資金逃離新興市場，這導致貧窮國家可能爆發債務危機。

(中時新聞網)