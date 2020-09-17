台電計劃在台中發電廠內新建2部燃氣複循環機組，17日在龍井區福興宮舉行說明會。會中市府經發局專委黃于珊說「立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的」；引起市議會民進黨團總召陳世凱不滿說，太過分了，政治操作到沒人性嗎？經發局主秘倪世齡指出，黃于珊只是順口提出來，不是針對往生者的不敬說法。

市府經發局專委黃于珊會中說，市府一貫立場就是新建機組的同時，應將1到4號機組拆除；否則原本10部燃煤機組加2部，就變成世界第一大發電廠。火力發電廠30幾年來，有多少鄉親健康出問題；立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的，台中市民身受其害已久。

黃于珊一句「立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的」，立馬引起軒然大波，蔡其昌辦公室特助蔡克斯在社團群組痛批，「別人在治喪，市府可以這樣講話？」

台中市議會民進黨團總召陳世凱抨擊說，中火一直是盧市府政治操作的提款機，市府官員拿別人心中最痛的事，當作政治操作話題；太過分了，政治炒作到沒人性嗎？必須給予最嚴厲譴責，這對家屬者及往生者都是不尊重的說法，更有損政務官的格局。

經發局主秘倪世齡指出，黃于珊與會聽到港區很多民眾說，因台電中火設廠造成台中港區民眾肺癌罹患率偏高；她日前看到副院長蔡其昌的父親，是因罹患肺癌不幸過世，只是順口說出來，不是針對往生者的不敬說法。

(中時 )