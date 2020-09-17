華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今日公布8月中旬所拍攝大陸003航母的衛星照片，該照片顯示大陸第3艘航空母艦已具初步規模，預計未來幾個月內就能完成船體組裝後下水。航母總長約300公尺，數月後可望下水並開始艤裝，目前無法從照片中判斷甲板上使用何種彈射裝置，整體估計要到2023年以後才會服役。

戰略暨國際研究中心中國軍力計劃（China Power Project）公布8月18日的衛星照片顯示，大陸的第3艘航空母艦正在上海江南造船廠組裝，這是大陸首艘裝備現代技術航母。

上海江南造船廠8月18日衛星照，顯示大陸003航母正在加緊組裝，可以從衛星照上研判其形狀與長度。（圖／CSIS)

據《華盛頓郵報》報導，根據照片估算，這艘航母船體總長約297米，吃水線寬度約40米。大陸前兩艘航母遼寧艦與山東艦總長度分別是304.5米與315米。CSIS指出，未來增加駕駛艙後，航母總長度應該還會再延長數公尺，因此尚無法確定這艘航母的最終長度，但可能會比前2艘略大。

報導引述引述CSIS中國軍力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）的話指出，目前尚無法從照片中確定新航母是否會安裝電磁彈射器，這是當前外界對這艘 航母技術的最大疑點。

衛星照片可以看出江南造船廠建造003航母的細節與工作區塊布局，據目前進度判斷數月後可以下水進行艤裝。（圖／CSIS)

不過，福納樂仍對中國展現的設計與裝配航艦能力感到驚訝，這艘航航母預估要到2023年才能服役。先前已有報導指出，這艘航母船體即將完成合龍，預計今年底或明年初就能順利下水，還將首次裝備能有效利用艦載機的最新電磁彈射器。

上海長江邊上的江南造船廠的大型船塢與各種軍艦專用設施迅速擴大，但目前照片上還看不出有建造第4艘航母的跡象。圖為新建大型船塢。（圖／CSIS)

大陸第三艘航母的發展引起了國際與大陸內部的高度興趣，被視為大陸發展一流現代化海軍的重要標誌。大陸的軍事專家指出，未來大陸可能建造多達6艘的航空母艦，同時也加快對兩棲攻擊艦與空中預警機的投資。

福納樂表示，最新的衛星照片顯示，在上海長江邊上的江南造船廠的大型船塢與各種軍艦專用設施迅速擴大，這座造船業將快速成為大陸海軍造艦樞紐，不過從目前照片上還看不出有建造第4艘航母的跡象。

(中時新聞網)