一張損壞的T-90主力戰車照片，在各種社交媒體上流傳，看起來顯然是遇到反戰車飛彈的重擊。雖然未得到俄羅斯軍方對此事的官方確認，不過從9月15日到26日，俄羅斯正在舉行「高加索2020 」(Kavkaz 2020)跨國演習，這輛損壞的T-90，可能是演習的意外。

防衛世界(Defense World)報導，「高加索2020 」演習，是在歐俄南部，裡海畔的阿斯特拉罕地區(Astrakhan region)舉行，俄羅斯為東道主，其他的參與國還有中國大陸、亞美尼亞、白羅斯、伊朗、緬甸和巴基斯坦。

這場軍事演習有反戰車飛彈射擊課目，包括帶有9M113M (北約代號AT-5)的單兵線控式反戰車飛彈，根據一些報導，就在反戰車飛彈射擊課目時，不慎擊壞了一輛戰車。

據說，雖然AT-5打到T-90戰車在外表上的重大損壞，車側被燒得焦黑，履帶也有受損，但是這枚飛彈並未貫透戰車裝甲，所以外觀還算完整，只是尚不知戰車中是否有任何人員，要是有，人員的受傷情況又是如何。

這裡可能是彈著點，雖然戰車側面一片狼藉，但是沒有被貫穿，T-90的裝甲算是通過考驗。(圖/Dmitry Gagarin攝)

一些網友判斷，這輛是T-90A戰車，也就是第一代T-90，它並沒有配備主動防護系統，只憑著裝甲在抵擋反戰車武器，顯然表現的還不錯，沒有擊破裝甲的跡象。

(中時新聞網)