有人聽到開刀就害怕，即使如此還是要乖乖聽從醫師的建議，免得病情更嚴重。婦產部醫師李偉浩在節目上分享，一名婦人就醫時自述「下面痛」，內診過後卻看到外陰部垂吊一個水滴狀的小息肉，且黑黑爛爛的，一問之下才知道婦人自行處置的恐怖療法，聽完後讓他相當傻眼。

李偉浩在節目《醫師好辣》上表示，這名60歲的阿嬤因為走路姿勢怪異、一直喊下體痛，被家人送到醫院就診，一內診後就真相大白，外陰的部分吊著一個小息肉，而那個息肉長的就像個水滴狀，大概兩、三公分大，前面有一塊皮連著，但奇怪的是，那塊息肉看起來紅紅、黑黑且爛爛的。

李偉浩一問之下才知道，這位阿嬤的息肉已經長了2、3年了，因為近期走路不舒服，才自己想說扭一扭、轉一轉，希望能掉下來。之後，她更異想天開，想到老伴的痔瘡治療，因此決定自行用橡皮筋綁著息肉，看會不會掉下來。

婦產部醫師李偉浩上節目分享個案。（摘自YT《醫師好辣》）

李偉浩說，阿嬤隔天開始感到脹痛，橡皮筋拆掉後，變得幾乎無法走路。李偉浩告知阿嬤只要開個刀就會好，但阿嬤卻因為自己有心臟病、糖尿病等問題強烈拒絕，最後只好先開藥讓她抹。

然而，李偉浩透露，阿嬤隔天就立刻被家屬推回診間並要求開刀，因為她回家後竟又自己扭息肉，希望能讓它掉下來，結果情況變得更糟。最後，不情願地被女兒推去開刀，李偉浩先替阿嬤局部麻醉後在一刀剪掉息肉，瞬間解決了阿嬤多年的煩惱。

(中時新聞網)