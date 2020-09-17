2020羅馬網球公開賽寶島一姐謝淑薇雖然單打一輪遊，不過今晚雙打和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）聯手，輕鬆寫意地連搶12局，6比0、6比0輕取日本組合二宮真琴／日比野菜緒。

因為新冠肺炎疫情，謝淑薇在台灣休息超過6個月，她選擇放棄美網圈賽事，直接前進歐洲備戰，羅馬站賽事女單首輪直落二出局，雙打和熟悉的好友史崔可娃攜手，發揮一加一等於二的效益，在一局未失的優勢下，不到一小時就收下勝利。

謝淑薇和史崔可娃是本屆羅馬公開賽女雙頭號種子，兩人第一輪32強賽輪空，16強賽才登場，將和義大利組合蒙提柯妮（Giulia Gatto-Monticone）／鮑琳妮（Jasmine Paolini）及俄羅斯、捷克跨國組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova）的勝方爭奪4強門票。

去年9月WTA廣島女網賽，謝淑薇以大會女單頭號種子身份挑戰衛冕，但在8強賽直落二不敵日比野菜緒，最終日比野菜緒不但收下女單冠軍，也同胞土居美咲一同封后，單站賽事單雙皆贏，是賽會最風光的贏家。

(中時 )