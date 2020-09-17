美國行政當局還在審議甲骨文公司與中國字節跳動公司旗下的抖音海外版TikTok的合作協議，眾議院外委會成員的共和黨人佩里告訴美國之音，所有中國的應用程式其實都有相同的風險，美國現在對TikTok的處理只是美中「經濟脫鉤」的開始。

佩里說：「我們才剛剛開始。再說一次，這是中國共產黨，非常危險。他們不能獲得自由市場的數據。他們不是一個自由市場機構，他們對自由市場和競爭毫無興趣。他們對極權主義感興趣，他們要做全球霸主，這是絕不能允許的。」

佩里還說，對於要在經濟上和中國脫鉤，他也感到遺憾，但全球新冠肺炎疫情之後，這是勢在必行。

「很遺憾，我們必須和中國共產黨脫鉤，我們必須和他們經濟脫鉤，這就是一個簡單的事實。他們是一個國家安全威脅，很長一段時間以來一直都是。這場全球大流行病讓人們意識到了這一情況，我們正在採取行動。這（脫鉤）只是時間問題，」佩里說。

眾議院外交委員會亞太小組首席共和黨成員約霍也說，他支持對所有中國的應用程式進行嚴格審視。

(中時 )