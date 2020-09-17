行政院長蘇貞昌今（17）日出席「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽選手選拔賽」開幕式時表示，全球化時代是講究專業的時代，有專業就能出人頭地。蘇院長也強調，技職教育從環境開始，要給予與時俱進的設備，「人家上太空，我們卻還在殺豬公」，這樣贏不了人家。

蘇揆表示，過去常講「唯有讀書高」，但時代已不同，全球化時代是特別講究專業的時代，如同本次競賽標語「讓專業的來」，有專業就能出人頭地。因此，國家投入眾多經費、下資本，為正在技職領域努力的孩子布置舞臺，孩子才能有將來、演出精彩。

蘇揆也強調，布置好舞台要從學校、所有技職教育環境開始，給予與時俱進的設備，不能時代已經進步，卻還用老式工具學技藝，甚至出國後才看到國外與國內的設備落差，「人家上太空，我們卻還在殺豬公」，這樣贏不了人家。

蘇揆舉例指出，口罩國家隊的工具機、機械業者，為大家趕工製造出高品質的口罩，但卻因疫情影響機械不能外銷。政府也趁此機會，向業者買最好的工具機及機械設備，給孩子更新設備；勞動部職訓場所也全部更新，此經費是要布置、要花的。

蘇揆也說，他從小就是笨手笨腳的人，東西一弄就壞且修不好，女兒或甚至孫女都比他厲害，所以「天生我才必有用」，各方面都有各方面的才能，這時代各方面都需要，所以要讓有才能的人發揮所長，並被看見。

蘇揆也以幾年前美國前總統歐巴馬訪日為例說，時任日本首相安倍晉三帶他到壽司達人的餐廳，兩位重要國家領袖看著職人展現技藝，製作壽司，這就是專業。此時已不是吃壽司，而是體驗藝術，即便是重要元首來，也需要排隊等候。

蘇揆指出，專業才能在全球化時代出人頭地，國家要給有各種才能的孩子機會及舞台，讓他跟對的人切磋學習，且有機會觀察別人專業的養成，接受專業的刺激；另外國家也要往人才培訓、未來出路等等這一方面安排，這是他做院長的責任，也是專業，因此請相關單位做好。

(中時 )