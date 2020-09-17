「2020臺灣自行車節-臺中自行車嘉年華-Bike Taiwan」即日起至11月底展開為期約2個月系列活動，規畫適合各年齡層車友的自行車活動，包括親子單車小學堂日、單車趣味闖關活動、大小鐵人二項以及LIV DAY 仲夏田野等活動，更搭配產業設攤互動展示，期盼將台中打造成最適合自行車旅遊的城市。中市府觀旅局今（17）日下午在市政大樓惠中樓辦理活動記者會，熱愛自行車運動的陳漢典也出席，他表示今年臺中自行車嘉年華的每個項目都很感興趣，或許有機會可以在活動中跟大家見面。

記者會中，臺中副市長令狐榮達與現場小小騎士們一起宣布「2020臺灣自行車節-臺中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動正式起跑。令狐榮達副市長表示，臺中自行車嘉年華名列台灣觀光年曆，是聞名全台一年一度自行車觀光的盛事之一，9月適逢中市府推動「守護空氣品質宣導月」，邀請大家一起響應自行車嘉年華活動，多多使用綠色運具，讓臺中空氣更清新。

觀旅局長林筱淇表示，本次活動首先開跑的是9月19、20日的「捷安特嘉年華」將於臺中市大甲工業高級中等學校（大甲高工）舉行，活動以經典的趣味滑步賽、大小鐵人二項以及超熱門的LIV DAY仲夏田野熱烈登場，讓車友們盡情享受體驗的樂趣、騎乘的速度感，展現體能極限以及自行車競賽活動的魅力。

(中時 )