陸美兩國近期在台海、南海周邊「秀肌肉」派機艦互相監偵，也讓台海局勢劍拔孥張，對於「中美關係」，前國防部長楊念祖表示，台灣不必為美國未來政局變化抱持太過一廂情願的想法，因為即便美國總統大選是民主黨拜登當選，說不定他對陸態度會更強硬也說不定。

楊念祖17日在國民黨智庫國家政策研究基金會舉行的一場座談會上表示，最近台海周邊甚至南海對峙力量不斷上升，戰略挑戰與環境的變化，是他過去40年來沒有碰過。楊念祖說，美國過去十多年來，對中國大陸的評估，不能講戰略誤判，但絕對是戰略疏忽，台灣就處在兩大國在這個地區的戰略對峙上，才會有軍事緊張，面對中美軍事戰略上的角力，台灣必須要非常謹慎。

楊念祖表示，從大陸處理香港問題和「中印」邊境問題上，就得知道千萬不要低估大陸的政治與戰略決心，大陸最高領導人習近平日前強調「五個絕不答應」，都是展現高度政治決心的表述。

此外，對於美國大選後的未來政局變化，楊念祖認為，台灣不必抱持太過樂觀、一廂情願的想法，因為即便拜登當選，美國對中國大陸的作法，也不會有立即的變動，說不定拜登對中國大陸的態度會更強硬也說不定。

(中時新聞網)