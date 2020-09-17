Sony Xperia 5 II為全球首款支援4K-HDR-120fps慢動作影片錄影的智慧手機。（翻攝直播畫面）

Sony Xperia 5 II帶來全新120Hz螢幕更新率、240Hz觸控掃描頻率，讓遊戲操作更準確、更迅速。（Sony提供）

Sony Xperia 5 II 共有黑、灰、藍、粉 4色選擇，預計10月在台上市。（Sony提供）

Sony今（17日）舉行了網路發表會，推出了全新的Xperia 5 II。（翻攝直播畫面）

Sony Xperia 5 II 搭載了16mm、124度的1200萬像超廣角素鏡頭、70mm、34度、200mm變焦的1200萬像素遠距鏡頭、24mm、82度、24-70mm變焦的1200萬像素廣角鏡頭。（翻攝直播畫面）

下半年的新手機陸續進行發表，今（17日）就迎來Sony全新的Xperia 5 II，其再次為專業的攝影師帶來新的手機拍攝體驗以外，此次也加強了散熱模組，讓手遊玩家也能更極致體驗手遊的樂趣，而且螢幕更新率更提高至120Hz，搭配240Hz觸控掃描頻率，加上全新的6.1吋、21：9 CinemaWide FHD＋ HDR OLED螢幕，以及前置立體雙喇叭，帶給使用者更佳的在視覺體驗。

此次Sony Xperia 5 II延續了全系列防水的設計、蔡司為Xperia設計的鏡頭，搭載了16mm、124度的1200萬像超廣角素鏡頭、70mm、34度、200mm變焦的1200萬像素遠距鏡頭、24mm、82度、24-70mm變焦的1200萬像素廣角鏡頭，加上Sony品牌著名的多項如即時眼部對焦、採用源於Sony獲獎無數的Alpha單眼相機技術，還有每秒20張自動對焦曝光的超高速連拍等功能。

Sony同時也針對專業級的使用者帶來了多項升級功能，像此次就全新增加了MR記憶模式，能夠紀錄使用者的拍攝習慣，當儲存習慣的設定後，往後即能像相機一樣，打開模式即能直接使用，另外Cinema Pro也新增了4K HDR 120fps 慢動作錄影，其更是全球首支搭載的功能，而以上2項功能未來在Xperia 1 II上更新後也能使用。

而在影音的部分上，Sony Xperia 5 II繼續保留了3.5mm耳機孔在機身上方，為目前市面上的旗艦機種已經較少有的設計，另外還有前置立體雙喇叭、Sony獨家的數位音質還原技術、360度實景音效等，在螢幕上同樣延續了色彩鮮豔的標準Brvia電視模式，以及能更真實地呈現、還原創作者希望帶來的顏色的導演模式，繼承1 Mark II的影音能力之餘，更為使用者帶來更進階的4K螢幕。

對於遊戲玩家來說，此次也因著120Hz螢幕更新率及240Hz觸控掃描頻，比Xperia 5的60Hz觸控掃描頻率提升了4倍，為玩家帶來更高的觸控精準率，同時在遊戲增強器上就擁有效能模式、勿擾模式，還有H.S.電源控制模式，其能把原本在充電時會同時為電池及系統的模式，改成僅對手機供電，加上擴大了範圍的石墨烯散熱結構，溫度即會平均散熱，而手機即能減低過熱的狀況，另外還新增了刷新率、觸控回饋、碰觸追蹤也可作手動調整的功能。

而在硬體上Sony Xperia 5 II就採用了高通驍龍的865 5G處理器，加上4000mAh的大電池，因著現今手機使用者換機時間都拉得比較長，Sony更特別新增了選擇性的充電功能，使用者可選擇充電只充到80％或90％後即停止充電，對於電池效能上能更持久使用，另外也在側面新增了Google Assistant按鐽，單手即能啟動更方便，而此次將推出共有黑、灰、藍、粉 4色選擇，預計10月在臺上市。

(中時 )