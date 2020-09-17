萬海航運於今（17）日上午假日本聯合造船公司吳船廠（JAPAN MARINE UNITED CORPORATION KURE SHIPYARD）舉行「吉春輪」、「祥春輪」、「如春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。

命名典禮邀請3家公司–三井化學株式會社 裾分執行董事與夫人、東芝物流株式會社國際運輸業務部早矢仕部長與夫人、美國中南日本株式會社倪常務董事與夫人分別擔任命名人與擲瓶人，為新船獻上無遠弗屆的祝福。

萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造8艘3,055箱（20呎櫃）貨櫃船，於今年9月起陸續竣工交船。系列貨櫃船的前三艘，全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。

此批貨櫃輪採用最新設計與設備，符合環保規範達到節能減碳目標並取得國際知名專業驗船機構「智能船舶」（Smart Ship Notation）的認證，進一步提升萬海船隊競爭力。此系列新船投入營運後將可以提供客戶更加穩健與專業的運送服務。

萬海航運謹守日本政府頒布之COVID-19防疫措施，命名典禮簡單而隆重，並特別安排慈善公益活動，捐贈物資與日常用品給日本吳市的社福團體–仁風園兒童養護中心。萬海航運除了服務客戶將貨物運送到全球各地，也同時將愛心與善心傳達到需要幫助的地方，因為萬海世界很近。

(工商 )