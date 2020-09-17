迎接全球乳癌防治月，香格里拉台北遠東國際大飯店攜手Marie Claire美麗佳人國際中文版與財團法人乳癌防治基金會，於飯店38樓的馬可波羅酒廊自9月19日至11月1日期間，推出「粉紅十月 時尚公益下午茶」，由法籍甜點主廚胡孟洋 （Yann Roumanille）精心設計，嚴選健康新鮮食材並將財團法人乳癌防治基金會創會使命所象徵的生命、溫暖、力量帶入設計理念中，展現女性柔美堅強的粉紅力量。

長年致力企業社會責任的香格里拉台北遠東還將活動期間主題午茶銷售收入的15%捐贈予財團法人乳癌防治基金會作為圓滿基金，協助乳癌病友走出傷痛並在台灣各角落推動乳癌防治教育，邀請大家享受午茶的同時，也能同步關注乳癌防治的重要。今年還特別邀請知名全方位主持人黃子佼與全能跨界不敗女神徐若瑄共襄盛舉，為時尚公益下午茶揭開序幕，開啟粉紅國際乳癌防治月。下午茶每位1,080元外加一成服務費。

(工商 )