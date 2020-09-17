國家住都中心今日宣佈，台北市嘉興街都市更新案出資人綜合評選，由全坤建設獲得最優申請人資格，規劃興建地上18至19層，地下5層的SRC大樓，全案投資總額約31億元，將可創造93億產值。預計最快今年10月完成簽約，期望於113年底前內完工。

住都中心表示，全坤建設以「與地球和好，才有歲月靜好」發想脫穎而出。全坤建設連結公益社企平台、青銀生活共享圈、生活藝術等主軸，規劃「少青銀共融」的新生活型態社區，預計捐贈北市府社會局109坪公益空間，並邀請知名藝術家介入空間，建立與嘉興公園的連結，為當地創建一個嶄新的共學、共伴、共餐及共煮的交流環境。

另外，建築設計將申請黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，以建構優質社區住宅環境。

住都中心指出，「台北市大安區嘉興街都市更新案」堪稱近年產權最複雜的公辦都更招商案，基地面積合計5,120平方公尺，土地使用分區屬於住三及商一，鄰近六張犁捷運站，位於大安區精華地段。本案更新後除保留原有商業機能及興建住宅外，將以智慧綠能計畫改造街區，真正為社區帶入為改變的新動力。

(工商 )