新北市一間按摩店傳出騷擾事件。一位女客人小羅（化名）到新北市某間按摩店消費，未料，卻在放鬆過程中被謝姓男性按摩師按壓恥骨，隨後胸部也被輕輕撥弄了兩下，她才發覺被冒犯，崩潰提告。一審依法判處謝男3個月有期徒刑，經上訴被駁回。

據判決書指出，小羅指控，她在2017年11月前往新北市某足體養生會館按摩，替她服務的謝姓男師傅期間多次觸碰她的私密部位。謝男先是藉著按摩腿部時，突然往大腿內側，接近恥骨的部分按壓，而小羅感到非常不舒服後試圖縮回腳反抗，但謝男卻以「這樣按才有效果」回應。

隨後謝男還走到小羅的後方，突然將她的衣領拉開，將鹹豬手伸進她的內衣中輕輕撥弄了胸部兩下，甚至還摸到了乳頭，小羅當下隨即護胸反抗並說：「胸部應該不用按吧」，而張男竟回應「胸部本來就不用按啊，又沒有穴道」。事後小羅不堪受辱，便報警提告。

新北地院一審判決，謝男否認對小羅性騷擾，更強調自己是「隔著衣服按摩」，否認有按摩恥骨與偷摸胸部。法官則不採信其說法，並判定恥骨、胸部為相當私人的部位，且小羅事後提及此事仍會激動落淚，可見此事對她留下相當大的陰影，酌情後依性騷擾防治法判處3個月有期徒刑，經檢方上訴後，16日被駁回，維持原判。

(中時新聞網)