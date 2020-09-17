經濟部工業局17日表示，第27屆臺法工業合作會議（Industrial Cooperation Consultation Meeting, ICCM）以視訊方式舉行，由經濟部工業局局長呂正華，與法國企業總局局長Mr. Thomas Courbe，就雙方關切產業議題洽談合作事宜，包括如航空、綠能、智慧交通、資通訊及物聯網、智慧機械等領域。

本次會議首先由雙方局長就近來美中貿易戰及疫情造成供應鏈調整進行探討，尤其針對防疫、生技醫療、半導體供應鏈及新技術等面向進行討論，並以臺法近年來在智慧機械、5G及電子資通訊、以及循環經濟等領域的合作為基礎，提出未來的合作藍圖。雙方局長均認同，環境永續發展是維持經濟成長的基礎，而疫情的發生也讓我們認識到供應鏈韌性及維持策略性產業的重要性。

對於後疫情時代的產業政策交流討論，雙方同意應以過往合作為基礎，深化在5G及電子資通訊及循環經濟方面的合作，並共同探討生技醫療領域的合作方向與模式。在具體交流案例方面，在5G及電子資通訊方面，臺法均在2020年啟動5G商用服務，且法國新創公司Sigfox透過其在臺灣的獨家營運商Unabiz，已成功與臺灣數十家業者建立合作關係，未來架構於此合作基礎，進一步媒合臺灣5G相關的電子、設備業者及法國電信業者（如Orange），聚焦製造、展演、交通等應用領域，合作開發5G系統整合解決方案，提供有利商機。

值得注意的是，臺灣皇輝科技透過2019年臺法工業合作會議的媒合，經過數月的努力，通過Thales法國總部審查成為其KIP（Key industry partner），並已於今（2020）年5月與法國的Thales簽屬MOU，後續將透過技術移轉及整合臺灣製造商，在臺灣落實Thales技術，並共同拓展新南向市場。法方亦希望能持續深化臺法在智慧運輸交通、乃至智慧城市建設等領域的合作。

為使雙方產業合作在疫情影響下亦能迅速展開，法方特別提出針對醫療生技、半導體及5G兩大領域，先於明（2021）年上半年辦理兩場產業視訊交流會議，並將會議成果作為9月在巴黎舉辦下屆會議成果。最後，臺法雙方仍跨海相互致贈禮品，並期盼在疫情過後，臺法工業合作會議能恢復以往定期互訪交流機制，在現有合作基礎下進一步的交流。

(工商 )