立法院新會期明天開議，國民黨智庫執行長周守訓今天公布內部民調顯示，贊成廢考監的民意支持度未過半，預料民進黨將藉由修憲，來轉移執政不力、美豬議題以及總預算等種種缺失的焦點。

周守訓說，智庫8月18日首次以手機、市話各半進行抽樣調查，針對修憲議題施作民調，台灣民眾最贊成修憲的議題是「總統應定期到立院進行國情報告，接受立法院監督」，高達57.1％民眾支持；其次是「總統任命新行政院長應經過立法院同意」，也就是所謂的閣揆同意權，有52.6％的民眾贊成。

周守訓表示，至於各界關注的「18歲公民投票權」，反對者高達56.6％；在「參選公職年齡從23歲降至20歲」部分，反對的比例也高達58％；關於不在籍投票，不分年齡層、地域性，贊成的有66.5％。

周守訓也提到，在考監議題上，同意「廢考監」者未過半，他認為「修憲還是民進黨可以帶風向的議題，而非實質可以接受討論的議題」。

據悉，攸關廢考監與否，民調顯示，44.2％民眾認為只要改革考監兩院的職權與功能就可以，不需要廢除，只有25.1％民眾覺得要改革非常困難，應該直接廢除，其中僅23.3％贊同把考試院職權轉給行政院、24.7％認同將監察院職權轉入立法院。

(中時 )