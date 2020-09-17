台南有1名人妻，因巧合與小王共同出國遊玩後，不小心與他墮入愛河。回國後，2人的互動明顯大為增加，人妻還多次前往小王租屋處，為他添購新的床具組，還一同打情罵俏的打掃房內，小王也逐漸對人妻的兩名子女疼愛有加，同時還經常互相傳親密訊息內容，像是「我想你啊，親愛的」、「會抱著你睡」、「約我出去過夜得帶小孩，小孩會說話的不行」、「我怕我不小心吃了你」、「我在等妳啊」等等，然而2人的偷情仍是被妻子的先生發現，憤怒的向小王提出告訴，全案判定小王需賠償40萬元給妻子先生。

台南這名人妻，因1次與小王共同出國遊玩，因想要協助人妻照顧小孩，選擇了同住一間房，兩人進而互有好感，回國後2人的聯繫逐漸密切，人妻還會主動購買新的床頭組給予小王，小王也會對人妻的2名子女疼愛有加，2人也時常相約在小王的租屋處共同打掃，期間還不時會打情罵俏，讓人妻的先生徹底戴上了一頂大綠帽。

小王會與人妻共同出國，主要是人妻的先生因要顧早餐店生意，無法抽空陪同。此名小王隸屬人妻下的員工，當聽到先生無法陪同，小王立即表態可以一起前去幫忙帶小孩，因此與人妻一家共住一房，2人也因此擦出火花，甚至還互傳許多親密訊息，像是「我想你啊，親愛的」、「會抱著你睡」、「約我出去過夜得帶小孩，小孩會說話的不行」、「我怕我不小心吃了你」、「我在等妳啊」等等，然而終究紙包不住火，2人偷情的事件仍是被人妻的先生得知，氣的立刻提出告訴，認為小王已經嚴重影響他人家庭和諧。

法院傳喚到案時，小王聲稱與人妻自己單純的同事關係，而且人妻也只是他的主管，2人才會互傳關切訊息，並沒有超出任何正常男女關係。而且小王還說明，共同住房是因為自己想幫忙照顧小孩，絕對沒有其他想法。他還表態，自己與人妻做的每個活動，都有其他好友在場一起進行的。法官認為，小王和人妻所互傳的內容訊息，已經超出一般男女的正常關係，因此判定小王必須支付40萬元的賠償金給人妻的先生。

(中時新聞網)