美豬議題延燒，加上口罩國家隊接連遭踢爆進口陸製工業口罩充當台製醫療口罩上架販賣，引發民眾恐慌與不滿，指揮中心對此展開應變措施，宣布台製醫療口罩一律打上雙鋼印才能出貨，對此網路媒體也進行民調，結果卻顯示有高達52.5%的人對指揮中心沒有信心。

繼加利科技後，又有口罩隊成員豪品公司遭查獲進口陸製口罩混充台製，流竄大台北與宜蘭地區，經濟部長王美花更指出，整個8月就進口了8000萬片陸製口罩，經濟部正加強查緝，指揮中心也緊急宣布雙鋼印措施，將在24日上路。

對此《Yahoo奇摩》舉辦了投票活動，並提出了三個問題，分別是：

1.大陸口罩大量進口，對於辨識MIT台灣製口罩有沒有信心？

2.在口罩邊用鋼印標示MIT，對產地辨識有無幫助？

3.政府處理國家隊口罩魚目混珠的查處作為滿意與否

針對第一題的口罩辨識度信心，非常有信心民眾佔了13.7%、還算有信心有24.3%；不太有信心有32.5%、非常沒信心有20%；沒意見者則為9.5%。

至於第二題的鋼印MIT對辨識產地有無幫助，則是有10%民眾認為幫助很大、33.7%認為有些許幫助；25%認為幫助不大、21.4%覺得毫無幫助；沒意見者則為9.9%。

最後的政府對魚目混珠口罩國家隊的查處作為滿意度調查，非常滿意者僅4.9%、還算滿意則有22%；不太滿意者有28.9%、非常不滿者高達31.7%；沒意見者則是12.5%。

此次投票在9月11日到16日於Yahoo新聞網頁進行，最終結果有將近7萬3千人參與投票，其中投票男女比率為42.6%、57.4%，北部(北北基、桃竹苗)民眾佔了47.2%，南部(雲嘉南、高屏)則是26.8%；投票人數則以36至40歲人最多，佔了19.7%；其次是41至45歲的17.7%。

(中時新聞網)