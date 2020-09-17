辰亞能源今宣布，旗下「彰濱崙尾東電站」及「台南學甲電站」，獲得本外銀9家參貸行共提供百億專案融資。(圖：辰亞能源提供)

今年遭日本大型綜合商社丸紅收購的辰亞能源，今日宣布旗下彰濱崙尾水上型與台南學甲地面型兩座太陽能電站，獲得9家銀行團提供超過100億台幣的專案融資，創下台灣史上本土銀行提供太陽能專案融資最高額度。兩電站都將於今年底完工，賣給台電併入電網供民眾使用。

辰亞能源主要業務為進行台灣太陽能電站投資，包括地面型、屋頂型以及水上型太陽能發電系統。過去投資台灣民間燃煤電廠的日本丸紅，今年初砸新台幣27億元併購辰亞能源，拿下其270MW電廠全數股份。主要是看準政策趨勢，跨足台灣再生能源市場。

這次彰濱水面型與台南學甲地面型電站，專案融資由凱基、永豐、星展三家主導，攜手三井住友、法國興業、新光、中國信託、玉山及第一銀行等6家參貸行。本土銀行參貸比率超過55％，金額約60億元。

辰亞能源董事長目賀田好弘指出，「彰濱崙尾東電站」容量181MW，計畫鋪設超過57萬片太陽能模組，完工後將成為全球最大的水上型電站；「台南學甲電站」則是75MW，兩者都是2018年啟動，目標都是今年底(2020)完成併網發電。

賀田好弘表示，目前公司包括高雄阿公店浮力式太陽能電站在內，已發電有20MW，等彰濱與學甲2個電站加入，明年賣給台電累計就達300MW。至於未來是否可能自行找需要綠電企業賣電，不與台電簽購售電合約？他說，經濟部能源局的再生能源躉售價格每年年底公告，無法預測到2025年時價格(理論上逐年走低)，但長期來說，賣給非台電的客戶有其必要，這點還在研究籌畫。

下一階段丸紅是否仍有併購標的？賀田好弘說，不排除有好的機會會再進行併購，但目前就是先完成手上現有案子，並在符合法規之下，積極尋找可投資案子，這不限於水面型，地面型與屋頂型，各類型設定所佔比例也不設限。

(中時 )