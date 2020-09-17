兆豐銀行指出，其擔任額度管理銀行的中鼎工程185億元聯貸案，已順利成功籌組完成，並於17日辦理簽約，此次聯貸案是為了中鼎工程承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，為開立履約保證金保證函及預付款還款保證函所需，由兆豐銀行擔任額度管理銀行與日商瑞穗銀行台北分行共同主辦，並邀集菲律賓首都銀行台北分行、合作金庫及華南銀行共5家金融同業共同完成該案。

兆豐銀指出，中鼎工程是國內最大統包工程承攬商，此次攜手美商奇異公司成功取得承攬台電「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達千億元，預估中鼎工程今年新承攬工程合約金額將可創下歷史新高。

兆豐銀對該工程亦定位為「環保聯貸案」。對於工程細節，兆豐銀說明，該工程將分別於興達電廠及台中電廠，各新建三部及二部複循環發電機組，總裝置容量合計6,500MW，完工後除可穩定能源供應的同時，以天然氣的潔淨低碳環保優勢，可大幅減少發電產生的碳排放。

此案也創下超額認購熱潮。對此兆豐銀指出，此案籌組僅兩個月內完成，且最終認參金額高達240億元，超額認參比例130％，最後以185億元結案，也顯示銀行團對該公司及經營團隊的肯定。

(工商 )