PS5在台開賣時間：Ultra HD Blu-ray光碟機版明（12日）中午12時率先開跑，而數位版則將於21日中午12時開放預購。（PlayStation提供）

PS5預購指定網路商店與實體零售店資訊參考。（PlayStation提供）

Sony今（17日）凌晨發表的PlayStation5的開售日期後，SIET也迅速公布了PS5在台的開售訊息，而台灣也將跟上全球開賣日期，將於11月19日正式在台上市，PS5數位版定價為1萬2980元，搭載Ultra HD Blu-ray光碟機版本的PS5定價則為1萬5980元，而預購活動幾於指定網路商店及實體零售同步展開，Ultra HD Blu-ray光碟機版明（18日）中午12時率先開跑，而數位版則將於21日中午12時開放預購。

另外SIET也公布，包括《Marvel’s Spider-Man： Miles Morales》、《Call of Duty： Black Ops Cold War》和 《Demon’s Souls》等即將登陸PS5，而SIE Worldwide Studios的PS5獨佔遊戲將以定價1490元到1990元推出，像《Astro’s Playroom》 (Japan Studio)就將預載於PS5，《Marvel’s Spider-Man： Miles Morales Ultimate Edition》也會將於首發陣容中，定價1990元。

至於周邊產品DualSense無線控制器（單獨購買）定價2180元、PULSE 3D無線耳機組定價3080元、HD攝影機定價1880元，還有媒體遙控器及DualSense充電座均為980元。

(中時 )