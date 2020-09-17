德國智庫弗里德里希瑙曼自由基金會(Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit，簡稱FNF)宣布，由於香港國安法讓在港的外國組織感受到威脅，為避免員工及合作夥伴承受安全上的風險，決定關閉香港辦事處。這是首個外國機構因為國安法而結束在港工作，顯示繼外國科技與商業機構撤離香港，外國的公民社會智庫亦陸續跟進撤出。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，瑙曼基金會昨(16日)晚間發出的新聞稿說，香港國安法生效後，已有一名員工因為人身安全理由請辭，而在8月26日的逮捕行動也影響了瑙曼基金會的長期合作夥伴。公告沒有披露該名合作夥伴的名字，但警方當天拘捕了民主黨立法會議員林卓廷和許智峰等與去年元朗「7.21事件」和「7.6光復元朗公園」有關的16人。

基金會指出，港區國安法自7月起生效後，香港經歷了前所未有的逮捕、暴力和鎮壓浪潮，涉及罪名包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力等危害國家安全罪行，並面臨嚴苛罪刑。香港當局可以任意指某人勾結外國勢力，而基金會在港員工更可能未經公正審訊便被冠上「外國特工」之名而被判刑，毫無法治可言。

基金會認為，現行的香港國安法，目的就是防止香港與外國或境外組織或人士合作。基金會因此也預期，許多本地和外國的不同政見人士和民主人士將會陸續離開香港。

基金會主席柏克嘉（Karl-Heinz Paqué）表示，關閉辦事處實在「非常遺憾」，但香港現時氛圍，基金會不能也不希望其員工和合作夥伴承受這種風險，不得不停止香港的工作。

報導說，香港國安法推出前後，已有機構把部分業務撤出香港，主要是科技方面的，但把整個智庫駐港部門關閉，瑙曼基金會是第一個。

瑙曼基金會以德國國會主席弗里德里希．瑙曼命名，基金會網站資料稱，該會以推動自由和政治教育為宗旨。該會在歐、亞、非、美洲設有28有所辦事處，其中在亞洲的分別位於南韓、越南、泰國、緬甸及菲律賓。

(中時新聞網)