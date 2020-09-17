美國聯準會 (Fed)周三 (16 日)宣布利率至2023 年底前按兵不動，維持近乎零利率環境支撐經濟復甦、就業率回穩至正常水準，並提高2020全年經濟展望，但也警告美國國會應該盡速磋商刺激經濟法案，美股則是再度面臨科技股賣壓，道瓊指數周四17日開盤下跌198.20點、以27,834.18點開出，隨後跌勢擴大至超過300點，那斯達克指數大跌2.23%，連美國股神巴菲特IPO追捧的snowflake股價也大崩11%。

截至台北時間17日晚間9點35分，道瓊指數下跌349.72點或1.25%、暫報27,682.66點；標普500指數下跌49.09點或1.45%、暫報3,336.40點；那斯達克指數下跌220.54點或2.00%、暫報10,829.93點。

四大科技巨頭除股價全面走跌，均超過1~2%跌幅，特斯拉股價大跌26.67美元或6.04%、暫報415.09美元。至於近期受到投資人熱烈追捧、連股神巴菲特都IPO搶進的snowflake在經歷掛牌首日大漲超過100%，17日開盤大跌超過11%。

美國勞工部周四發布報告，上周初領失業金人數86 萬人，雖較市場預期略高，續領人數則是下降至 1300 萬大關以下，符合市場預期。Fed報告則是上修全年經濟預測，2020年GDP成長率將萎縮3.7%，遠優於 6 月預估的衰退 6.5%。

美國總統川普周三表示，美國可以在10月初分發新冠疫苗，但這與美國衛生官員在當天早些時候透露，今年疫苗接種量將有限的消息互相違背。

(中時新聞網)