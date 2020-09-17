印度衛生與家庭福利部17日的數據顯示，全國單日新增確診9.78萬例，改寫新高紀錄，累計確診511萬例。目前共有超過100萬人正在醫院接受治療，過去一日死亡1132例，累計死亡超過8.3萬例。

目前，印度成為全球累計確診第二多的國家，僅次於美國。有專家表示，因為印度在疫情初期封鎖措施不當，才導致如今疫情「雪崩」的災難。

密西根大學生物統計和流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）的研究模型顯示，目前印度恐怕約有1億人感染，「我認為印度已經逐漸走上了一條群體免疫的道路。」群體免疫指的是一個社群內有足夠多的人對一種病毒產生免疫，從而可阻止其傳播。

世界銀行前首席經濟學家巴蘇直言，印度之所以失敗，是因為印度的封鎖措施反而引起了大規模的人員流動，全國各地大量民眾因別無選擇而不得不徒步回家，結果印度經濟不僅遭到破壞，而且新冠病毒也繼續傳播。

迄今已有5000多萬印度人接受了病毒核酸檢測，每天有100多萬人接受檢測。然而，即便如此，印度仍然是全球新冠病毒檢測率最低的國家之一，因而有流行病學家認為，印度的實際感染率要高得多。

(中時 )