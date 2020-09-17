有俄國聲樂女王之稱的女高音安娜．涅翠柯，2016年來台演出一票難求，17日晚間在臉書公布壞消息，表示自己確診新冠肺炎。（摘自臉書）

有俄國聲樂女王之稱的女高音安娜．涅翠柯，2016年來台演出一票難求，17日晚間在臉書公布壞消息，表示自己確診新冠肺炎，已經有症狀出現、目前在醫院治療，但是「不後悔回到舞台演出」。

涅翠柯在上周六才在臉書上宣布自己陰性，如今傳來確診消息，她表示，自己的狀態算好，但是因為有肺炎的症狀，因此住院治療，目前得到妥善照顧，預計應該會痊癒。根據她的公開行程，8月底她在薩爾茲堡音樂節演出，9月回到俄國展開巡演，不料如今確診，演出預料將會取消。

她也在公開聲明中表示，她的兒子為陰性，同為歌者的丈夫、亞塞拜然男高音尤西夫．伊瓦佐夫為陰性，但是有抗體，將會繼續演出，她也為先生感到高興。

涅翠柯也說，自己本來就知道會有感染的風險，但是不後悔回到舞台上演出，因為她深信現在「比任何時刻都更需要文化」。同時，她也很感謝自己得到完善的治療，「預計會痊癒」。

新冠肺炎肆虐，許多古典音樂家都不幸遭到感染，知名西班牙男高音多明哥、義大利男高音波伽利、德國小提琴家慕特，都在社群網站公布自己確診的消息。

(中時 )