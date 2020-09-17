由於新冠疫情所造成的經濟危機，世界銀行旗下的國際金融公司（International Finance Corporation，IFC）的亞太地區副總裁莫拉（Alfonso Garcia Mora）表示，亞太地區破產件數增加，恐導致不良貸款激增，從而引爆金融危機，破產企業數量將成長3成。

路透報導，Garcia Mora指出，儘管許多公司已經獲准延遲還款付息，但許多央行並未要求金融機構經常性地監視這些公司的償付能力，他說，這點非常危險。因為

有可能發生的情況就是，當銀行在6個月或12個月後打開賬本時，會發現自己的不良貸款率不是2%，而是20%。

Garcia Mora強調，很明顯地，我們始於一場醫療危機，隨後進入一場經濟危機，最終可能以金融危機收尾。他引述世界銀行以及國際清算銀行(BIS)的一項分析指出，未來一年將會有50%左右的企業沒有足夠收入來償還貸款。

Garcia Mora認為，除了少數的國家外，亞太地區的司法體系並沒有為破產案激增做好準備，而小型企業也缺乏破產重組的簡化辦法，接下來可能會有許多無法清算的殭屍公司。他說，還有一些情況是，我們將需要清算不應該清算的公司。

(中時新聞網)