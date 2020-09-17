小鬼黃鴻升昨(16日)中午被發現猝逝北投家中，享年36歲，噩耗震驚演藝圈。與他主持綜藝節目《綜藝玩很大》的吳宗憲至今仍不敢相信噩耗，稍早又在臉書2度發文，喊話小鬼「你可以先請假回來嗎？」令網友看了鼻酸。
吳宗憲早前曾向媒體坦言，完全無法接受小鬼死訊，「他離開人世，都還沒有拿到一座金鐘獎......我還承諾他，至少明年可以帶著他上台。」更透露小鬼曾答應他會接手《玩很大》，要小鬼給他回來！
直到今日，吳宗憲依舊難以走出悲痛情緒，2度在臉書PO文，「小鬼，憲哥欠你一座金鐘獎！今年先不用幫我過生日了…我知道你跟KID都已經設計好了…你忙，這先不要！但是我們真的太想你了！你可以先請假回來嗎？就一下下也好……」。
吳宗憲文末更附上一張與小鬼昔日開心合影，讓網友看了更為不捨，紛紛留言安慰「憲哥希望你跟Kid都能保重身體，不要再難過了，雖然很難……但鬼哥一定不希望你們這樣悲傷，鬼哥也一定能感受到你們的不捨，雖然直到現在還是不想承認這是真的」、「我們也好捨不得，憲哥謝謝你」，也令吳宗憲文章發出不到1小時，火速吸引超過16萬網友悲傷按讚。
(中時新聞網)
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