高市警三民一分局長明所勤區員警陳弘修、林政興，殷勤與地方民眾互動，加強65歲以上老年人反詐騙宣導，發現轄內巫姓婦人(44年次，長期罹患眼疾無法工作)，經瞭解該婦人與子女同住在建國路市區內出租大樓(約10坪套房內)，一家三口均領有身心障礙證明，長期倚靠社會補助度日，由於需支付水、電、及房租等生活開銷，所剩補助完全不足支應三餐，時常有一餐沒一餐，需仰賴社會善心發送餐食才能溫飽，由於子女亦為身心障礙，表達能力不足，偶爾僅倚靠打零工貼補家計，情況急需救助。

員警得知即主動聯繫轄內慈善團體積極介入關懷，獲得微笑慈善會理事長黃淑娟、常務理事黃騰翔等人允諾協助，並特於15日偕同長明所勤區員警及分局督察組等成員，共同前往慰問關懷，希冀透過社會慈善力量，協助巫姓婦人一家三口暫渡難關，現場除贈與生活物資(白米、泡麵、衛生紙)外，亦發送慰問金新台幣3000元整，巫姓婦人對於警方及慈善機構的主動關懷慰問頻頻表示感謝，場面溫馨動容。

高市警三民一分局特別感謝微笑慈善會的鼎力相助，讓轄區貧困民眾能獲助暫解燃眉之急；同時表揚兩位勤區員警，富有同理心，積極發掘轄內弱勢民眾，並通報分局共同引介社會善心團體協助，貫徹超越民眾期待之工作要求，有效提升警察正面形象，創造警民間良善互動，為社會增添更多溫暖與關懷。

(中時 )