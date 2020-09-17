雲林縣褒忠鄉農民遭竊600台斤蒜頭，虎尾警方逮2嫌，起出159台斤蒜頭。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣褒忠鄉黃姓農民本月2日被偷走600台斤蒜頭，市價約10萬元，虎尾警分局調閱路口及周遭數百支攝影機，發現1輛白色自小客車行跡可疑，進而逮捕姚、趙2男子，全案依竊盜罪嫌送辦。

蒜頭價格飆漲，引來竊賊覬覦，褒忠鄉黃姓農民家中存放600台斤蒜頭做為蒜種，準備近日到田裡播種，沒想到卻遭竊賊偷走，氣憤之餘立即向虎尾警分局報案。

警方研判，失竊蒜頭重量逾600台斤，幾乎快半公噸，非徒手可以搬運，遂由案發地以同心圓方式，調閱路口及周遭數百支攝影機，發現1輛白色自小客車行跡可疑，以車追人鎖定姚、趙2男子涉有重嫌。

本案報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮偵辦，在本月4日前往犯嫌位於台西鄉住所搜索，雖姚、趙2嫌矢口否認犯行，但警方於屋內外發現有蒜頭外膜散落各處，2嫌百口莫辯坦承犯行，並交出變賣蒜頭的贓款4000元、涉案車牌2面。

姚、趙2嫌供稱所竊得蒜頭已於2日販售予不知情之人，警方隨即押解姚、趙2嫌前往購買者住處，起獲銷贓的蒜頭共159台斤，全案依竊盜罪嫌送辦。

(中時 )