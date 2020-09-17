美國總統川普罕見讚美別的國家，但是被讚美的對向則出面否認。川普說奧地利是森林管理的好榜樣，「他們生活在森林裡，建立起森林城市」，值得美國地方政府學習。然而奧地利政府連忙澄清「我們不住森林裡」。

美聯社報導，美國西岸發生嚴重山火，究竟原因與責任如何歸屬？州政府認為是全球暖化導致炎熱與乾旱，而川普則認為是州政府對森林管理不當。他在上新聞節目時說：「山火蔓延，是因為加州、奧勒岡州、華盛頓州的林務單位，沒有好好的修砍樹木過於繁茂的枝葉，也沒有撿拾落在地上的乾樹枝，導致野火一發不可收拾」，他在闡述自己的論點時，拿了奧地利和其他歐洲國家做為例子，表示這些國家有良好的森林管理，所以森林火災不嚴重。

川普在接受福斯新聞訪問時說：「你看像奧地利這樣的國家。他們生活在森林中，被認為是森林城市，他們甚至有很多的『會爆炸的樹』(explosive trees)，然而他們卻沒有像美國西部這樣發生森林大火....」

然而奧地利農業部長伊麗莎白·科斯汀格（Elisabeth Koestinger），卻在周四趕緊發文到英國《獨立報》上澄清，表示奧地利絕對不是在森林裡建立都市。

科斯汀格 寫道：「在社交媒體上，我看到川普提到的『會爆炸的樹』，進行了嚴肅而幽默的交談，以及他提到我們(奧地利)生活在永不著火的森林城市。作為奧地利人，我必須做一些澄清。」

「實際上，奧地利沒有『會爆炸的樹』，我們是找到了給樹木提供所需空間的方法。但是這並不代表我們就成了住在森林裡的人，而是與森林以及與自然環境建立緊密，可持續的關係。」

川普是在兩年前，在芬蘭訪問時得知，許多歐洲國家花很多時間在耙除、清潔森林地面的枯葉枯枝以防止火災。

(中時新聞網)