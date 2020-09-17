美媒報導，美國準備與台灣達成價值70億美元（約2050億台幣）的軍售交易，內容包括智慧水雷、巡弋飛彈及無人機等，認為這是川普政府對大陸加大政治和軍事壓力之際拉攏台北的行動之一；但近來台灣才因為美豬問題吵得不可開交，現在又要購買美國軍售，讓許多人相當不滿。

就有網友在論壇上發文表示，很多人還在幻想可以用美豬換到台美FTA或是BTA，美國務次卿來台還相當興奮，如今卻只換來一筆又一筆的軍售，「賺錢沒有，扁鑽倒是一支又一支的來」，直呼美國爸爸已經講得很清楚了，要FTA還是BTA都沒有，但是滯銷的武器很多，請台灣要多多買，不然美國無法保護台灣。

之前綠粉還在跳針吃美豬換BTA很划算，如今卻連個影子都看不到，該網友狠酸，這典型就是被民進黨賣了還幫數鈔票，賣了台灣人的健康，換來美國爸爸踏上台灣土地爽三天；並指出現在美中貿易戰只是暫時的，等到美國總統選舉完，一切塵埃落地後，美國就會假裝勉為其難的跟大陸做生意繼續賺人民幣，「至於台灣，記得每年要繳保護費買滯銷的武器喔！」

(旺報 )