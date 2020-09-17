網友不藏私報好康，分享好市多的白蘭氏雞精現正特價中。(圖取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

有超狂網友貼出自己從好市多扛了6箱雞精回家。(圖擷取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多深受台灣民眾喜愛，日前就有民眾不藏私報好康，表示好市多「白蘭氏傳統雞精」正在特價，優惠只到9/20日，特價倒數3天。他更說上次特價已是年初，自己差點買不到，呼籲大家要買要快。更有超狂網友貼出照片，表示自己一次買了6箱回家。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，好市多白蘭氏雞精整箱特價1265元，一次折抵220元，期限只到9/20，剩下最後3天。更說自己在今年年初時差點搶不到，很可能和當時疫情剛爆發有所關連。

而現在距離中秋不到1個月，原PO也說買雞精當做伴手禮不止送禮也好看，自己喝也健康。她更補充說道，自己在現場看到大家都是「以2箱為單位」的搬，依照上次的經驗來看真的太搶手，更呼籲大家「要買要快」。網友也紛紛表示「每年中秋都會帶給長輩，都很喜歡」、「原味雞精送人不會踩雷。」

由於原PO的報好康，也讓網友分享，「看到特價先拿2箱再說」、「我看到特價也馬上買了一組！」、「已補貨」、「有特價耶！感謝分享，周末來去買。」此外，更有超狂網友一次囤了6箱，自豪的貼出戰績。

(中時新聞網)