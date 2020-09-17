國民黨智庫副董事長連勝文用一張圖片諷刺民進黨，上聯是「人出不去」、下聯「豬進得來」，橫批「民進黨發大財」。(翻攝連勝文臉書)

6名台灣返回菲律賓民眾，在入境菲律賓時被檢出新冠肺炎陽性。國民黨智庫副董事長連勝文貼出一張圖片諷刺民進黨，上聯是「人出不去」、下聯「豬進得來」，橫批「民進黨發大財」，並註解「一出去就確診」。此圖讓網友看了不禁笑翻。

連勝文晚間在臉書貼文表示，在台灣沒事，但一出國就確診Covid-19的案例，已經高達19例了。這一次6個回到菲律賓確診的案例，有好幾個是在台灣從事家庭幫傭。若他們真的確定是Covid-19陽性的話，表示他們的雇主、左右鄰居，都有可能被感染，甚至就是在社區中被感染，這跟民進黨所說的社區很安全，似乎不一樣！

連勝文認為，這是不是只要不普篩，甚至不加強外籍移工篩檢，台灣就不會增加確診案例，那民進黨就可以持續宣傳抗疫成功到2022年？所以不曉得執政者現在到底是憑科學判斷、還是政治判斷，來面對新冠肺炎的挑戰？

連勝文呼籲，衛福部長陳時中在全島巡迴演唱、表演吃美豬、拍型男雜誌封面的空檔中，在化妝室補妝時，可不可以想想看，到底台灣在沒疫苗又沒解藥的情況下，要如何去度過明年艱苦的1年？畢竟台北市長選舉是2022年的事，但是疫情對台灣的傷害卻是現在進行式。總不能告訴大家，沒有疫苗，只能以毒攻毒，吃瘦肉精豬來對付病毒吧？還是專心做好自己的工作吧！

網友回應說，「哈哈永遠零本土。」、「一出去就確診，的確問題很大。」、「你真的厲害，豬肉專家又是防疫專家。」不過也有人認為，「台灣真的有問題醫院早就爆棚了...還用得著一直瞎猜嗎？」

(中時新聞網)