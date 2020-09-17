富邦悍將主場迎戰中信兄弟，兩邊都派出許久沒拿勝投的土投應戰，由游霆崴對上黃恩賜，此戰黃恩賜僅在首局出現亂流，遭高國輝敲出2分炮，不過隨後回穩，加上隊友火力支援，陳子豪個人貢獻5分打點，最後兄弟以10比4獲勝，中斷悍將3連勝，黃恩賜拿下睽違2個多月的勝投。

游霆崴上一次先發要回溯到5月10日，當時先發4局吞敗，本季唯一1勝是季初對上兄弟6局僅失1分，但6月中轉往中繼後就下二軍，本周由於悍將先發投手短缺，叫上游霆崴一軍登板。

游霆崴此戰壞球多，在第2局遇上亂流，連保送2人後，被陳子豪逮中，敲出一發中外野方向3分彈，一舉將分數逆轉；3局上半則是在一、二壘有人時，許基宏敲出滾地球，不料悍將游擊手李宗賢發生傳球失誤，兄弟趁機跑回1分，也開啟大局，游霆崴再度2保送形成滿壘危機，悍將決定換下游霆崴，李建勳上場後還是沒解決陳子豪，被敲出2分打點安打，然後又發生爆投，此局兄弟攻下4分，比數拉開到7比2領先。

比賽在5局下半發生小爭議，黃恩賜突然丟不進好球帶，先投保送、再被敲安，兄弟喊出暫停，投手教練佛斯特上場與黃恩賜討論，不過佛斯特不滿主審林金達好球帶，離場時頻頻比出手勢、嘴中念念有詞抗議，遭到主審驅逐出場，此局悍將再追回2分，都是黃恩賜責失分。

其實在3局上半兄弟打者也曾不滿主審好球帶，詹子賢當時面對李建勳，一顆偏高球路主審判定是好球，詹子賢遭到三振，不過詹子賢明顯不滿判決，傻眼待在場上數秒後才退場。

兄弟前3局攻下7分奠定勝基，接下來幾局悍將牛棚守住，9局上半控球又出問題，兄弟再添3分，悍將打線無法及時發揮，最後兄弟以10比4奪勝，中斷悍將3連勝，黃恩賜主投5.1局失4分拿下相隔2個月的勝投。

陳子豪猛打賞，獲選為單場MVP，不過下半季狀況起伏大，讓他有些煩惱，「好一場，隔好幾場又沒安打，要想辦法保持，打好很簡單，保持比較難。」賽前總教練丘昌榮才說重話，兄弟團隊再不發揮表現，一定拿不到總冠軍，對此陳子豪說會從多做一些練習開始，體諒丘總壓力大，球員會更想辦法做好。

富邦悍將先發投手游霆崴。（季志翔攝）

中信兄弟先發投手黃恩賜在打線支援下，相隔2個月拿勝投。（季志翔攝）

富邦悍將高國輝敲出2分砲。（季志翔攝）

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