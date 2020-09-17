威力彩今年第二高獎金開出 一人獨得6.1億 獎落台東 22:142020/09/17 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開出頭獎，一人獨得。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超幸運！威力彩今(17)晚開出頭獎獎金6.1億元，繼7月27日開出史上最高31.24億元頭獎後，再有幸運兒拿下大獎，這次則是一注獨得，由台東縣「上富彩投注站」開出今年以來第二高威力彩獎金。 威力彩第109000075期獎號開出，第一區為：09、26、27、28、32、37，第二區獎號為：02，頭獎一注獨得，由台東縣台東市更生路148巷3號1樓「上富彩投注站」開出，6.1億元扣除20%所得稅後，中獎民眾將實領4.88億元。 (中時新聞網) #威力彩 #頭獎 #注獨得 #台東縣 #上富彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百萬水岸豪宅真好賣 今年每月銷1.2戶 17:072020/09/17 房市新訊 耕元盃圓滿落幕 紅葉少棒封王獎留台東 17:402020/09/16 體育 訊連科技發表創意導演家族2020年版 強化AI特效優化影像創作流程 18:182020/09/17 科技 華山愛耳嘉年華19日登場 倡導聽力66原則 15:432020/09/17 生活 大樂透頭獎1億元獨得 獎落彰化縣 03:592020/09/16 財經 微風周慶滿額送萬 04:102020/09/17 時尚消費 少了海外刷卡 高回饋成信用卡戰役關鍵 11:132020/09/17 財經 法國軍靴集結全球4位KOL推標語設計 開創Z世代潮流新紀元 21:002020/09/17 時尚 航空公司推線上旅展 秋冬看好金門旅遊人潮 20:422020/09/16 旅遊 薪水先存了再花 克制「買最新款iPhone」的慾望 巴菲特這麼建議 09:002020/09/17 生活 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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