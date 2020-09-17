超幸運！威力彩今(17)晚開出頭獎獎金6.1億元，繼7月27日開出史上最高31.24億元頭獎後，再有幸運兒拿下大獎，這次則是一注獨得，由台東縣「上富彩投注站」開出今年以來第二高威力彩獎金。

威力彩第109000075期獎號開出，第一區為：09、26、27、28、32、37，第二區獎號為：02，頭獎一注獨得，由台東縣台東市更生路148巷3號1樓「上富彩投注站」開出，6.1億元扣除20%所得稅後，中獎民眾將實領4.88億元。

(中時新聞網)