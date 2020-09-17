美國房貸利率不斷下探，掀起一股房貸再融資熱潮，進而刺激不動產抵押貸款證券（MBS）發行量激增，不過市場需求依舊強勁，美國聯準會（Fed）成為該證券最主要的買家。

根據房市研究機構Inside Mortgage Finance統計，由房貸機構吉利美（Ginnie Mae）、房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）發行的獨棟房屋抵押貸款證券，8月份總金額逼近3,220億美元，創下單月新高紀錄。

市場充斥大量抵押貸款證券，並未造成投資人的需求降溫。抵押貸款證券的收益率近幾個月相對穩定，甚至略微下滑，凸顯投資人對該證券的興趣不減。

聯準會是不動產抵押貸款證券的主要買家，聯準會3月宣布無限量收購不動產抵押貸款證券，以支撐信貸市場。

FHN Financial房貸策略部門資深副總裁施密特（Walter Schmidt）指出，按照聯準會目前的購債速度，央行將取代銀行，成為美國最大的不動產抵押貸款證券投資人。

在此同時，銀行也提高抵不動產押貸款證券的持有量。滿手現金的大型銀行需要為資金尋找出路，於是相中不動產抵押貸款證券或市政債券市場。

不動產抵押貸款證券與美國指標十年期公債殖利率的利差，3月初出現巨幅波動，在聯準會宣示將捍衛市場後，已回復穩定。根據Tradeweb數據，利差目前約在1.7個基點左右。

依據房地美數據顯示，美國30年期抵押貸款平均固定利率目前降至2.86％，再次刷新歷史新低紀錄。

Inside Mortgage Finance指出，第二季房貸再融資占獨棟房屋房貸比重達68.5％，寫下2013年來最高水準。

另據抵押貸款數據供應商「黑騎士」（Black Knight）資料，第二季再融資較一年前同期躥揚200％。

(工商 )