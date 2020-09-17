川普稱10月施打新冠疫苗 與CDC說法相悖 22:192020/09/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 積極爭取連任的美國總統川普16日表示，政府最快可望在10月開始發配新冠肺炎疫苗，但川普的說法與美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）相左，後者同日稍早在國會表示，預期疫苗將於11月或12月問世。 (工商 ) #川普 #CDC #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫不力 川普全球聲譽創新低 04:102020/09/17 國際大事 連勝文籲陳時中：市長選舉還兩年 專心做好工作 22:412020/09/17 政治 美國夢的破碎和重建 04:102020/09/17 時論廣場 糗 群體免疫 川普講成羊群心理 04:102020/09/17 國際大事 稱「新冠病毒是人造」港流亡科學家推特竟遭關 可能原因曝光了 12:002020/09/17 國際 蘭寧利》對台七軍售 川普急了 22:202020/09/17 觀點 老爸一輩子待她如屎 前閨密揭川普女兒可悲心境 06:012020/09/17 國際 賀錦麗失言 共和黨諷超前部署 04:102020/09/17 國際大事 拜登加稅 川普減稅 資誠：高所得需留心規劃 14:152020/09/17 財經 美國務次卿將訪台 學者：台美不會立即簽署協定 11:402020/09/17 兩岸 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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