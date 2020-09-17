積極爭取連任的美國總統川普16日表示，政府最快可望在10月開始發配新冠肺炎疫苗，但川普的說法與美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）相左，後者同日稍早在國會表示，預期疫苗將於11月或12月問世。

(工商 )