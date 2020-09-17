美國商務部周四公布衡量住宅營建情況的8月新屋開工年率，經季調後月跌5.1％至141.6萬戶，中止迄7月底止連續三個月成長的趨勢。市場原先預估年率月跌3.1％至145萬戶。
7月年率從原先公布的149.6萬戶，往下修正為149.2萬戶。
儘管8月新屋開工年率水準，仍低於2月即疫情爆發前的157萬戶，但跟去年8月相較是年增2.8％。
至於反映建商對房市未來看法的營建許可，8月年率經季調後月跌0.9％至147萬戶。市場原先預估月增0.3％至150萬戶。
8月新屋開工跌幅超過市場預估，跟全美住房建築商協會（NAHB）的9月房屋市場指數（HMI）連續五個月上升至初值83點創新高，所呈現的樂觀看法不同。
主要是8月新的複合式住宅營建大跌25％，拖累整體新屋開工表現。NAHB的指數則反映建商對獨楝住宅市場信心上升。
(工商 )
#新屋開工
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