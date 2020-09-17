（大台中不動產公會今日舉辦「109年度台中市房市回顧與趨勢分析」。圖／曾麗芳）

大台中不動產開發公會今（17）日舉辦「109年度台中市上半年房市回顧與下半年房市趨勢分析」。這波房市買氣搭上超低利率、新台幣升值、台商資金回流、壽險集團搶地、台商回台購買房地產，以及股市大漲、獲利轉移購置房地產等等利多匯聚，帶動第三季房市買氣暢旺，預售新案紛紛傳出熱銷捷報，而且單價屢創區域新高！

不過，多數建商面對預售案熱銷顯得既開心、卻也憂心忡忡。因為，最近兩年來，隨著大批台商返台投資建廠、與營建業者搶工，導致全台營建產業大缺工，加上地價持續飆漲，營建成本平均上漲達二成，新案交屋時間平均延後半年以上，建商無不叫苦連天。

大台中不動產公會理事長王至亮表示，兩年多來營建成本暴增，例如地下室連續壁施工費漲8成以上；模板施工費過去大樓每坪6,000元，現在已來到1萬以上；透天模板施工也從7,000元漲至1.2萬元；鋼筋綁紮每公噸工資3,000元目前已來到6,500元；土方每立方從200元漲至500～600元；混泥土每立方1,300元漲至2,100～2,300元；機電與水電工程因原物料上漲及工資增加約3至4成；以及水泥粉刷工資每平方公尺上漲28％等，土地取得成本也上漲3成以上。

王至亮指出，在目前房地合一稅的體制下，土地成本只能扣除5％的必要費用，期望政府能提高至16％的扣除額。

此外，中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定，1.建物權狀含有「住」字樣住宅（含基地）；2.台北市住宅鑑價或買賣金額7千萬元以上；3.新北市住宅鑑價或買賣金額6千萬元以上；4.台北市及新北市以外之國內地區住宅，鑑價或買賣金額4千萬元以上，期待政府能體恤民意、放寬規定。

(工商 )