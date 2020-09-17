印尼央行決議利率維持不變 22:202020/09/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼央行17日宣布基準利率維持不變，7天期附賣回利率維持於4％，存款工具利率與借款工具利率亦分別維持為3.25％與4.75％，目的在於維持印尼盾穩定，此決議符合市場預期。印尼是東南亞疫情最嚴重的國家之一，確診病例約23萬人。 (工商 ) #印尼央行 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連二凍 央行決議利率不調整 16:302020/09/17 財經 央行Q3理監事會決議 利率連二凍 維持1.125％歷史低點 16:192020/09/17 財經 零利率時期 加拿大最大退休基金評估公債投資效益 22:402020/09/17 財經 若無協議脫歐 美銀：英國將陷負利率 04:102020/09/17 全球財經 尾盤豬羊變色 新台幣終結連五升 16:202020/09/17 財經 大選前最後決策 Fed維持利率接近零至2023年 05:042020/09/17 財經 ESG永續高息30指數認可 過關 04:102020/09/17 證券．權證 央行第三季理監事會 聚焦匯率 04:102020/09/17 財經要聞 防炒匯 央行改採變頻式干預 04:102020/09/17 財經要聞 《國際經濟》上季GDP史上最慘 紐西蘭陷入經濟衰退 10:342020/09/17 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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