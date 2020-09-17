印尼央行17日宣布基準利率維持不變，7天期附賣回利率維持於4％，存款工具利率與借款工具利率亦分別維持為3.25％與4.75％，目的在於維持印尼盾穩定，此決議符合市場預期。印尼是東南亞疫情最嚴重的國家之一，確診病例約23萬人。

(工商 )