發生性行為，就算是情侶關係，也務必要做好防護措施，新北市一名男子阿偉（化名），指控前任男友小毅（化名），明知道自己得了「人類免疫缺陷病毒（HIV）」，卻在兩人啪啪時不戴套，之後阿偉確診罹患愛滋病（AIDS），因此怒告小毅，但最後卻不起訴，原因也隨之曝光。

阿偉說兩人從2016年至2018年間交往，期間與小毅同居，但小毅早在2010年就知道自己感染人類免疫缺陷病毒，不僅交往期間隱瞞病情，兩人啪啪更是經常沒戴保險套，導致阿偉在2018年也確診感染愛滋病，控告小毅涉嫌《傳染人類免疫缺乏病毒罪》、以及刑法《重傷害》。

針對阿偉指控，小毅否認罪行，稱自己的確曾經與阿偉無套發生性行為，不過是在發現阿偉也感染愛滋病後，兩人才沒戴套，認為對方會得病與自己沒有關係，也不是被自己感染。

法院審理此案時，根據馬偕醫院報告，表示阿偉確診愛滋病，雖然是在2人同居期間沒錯，但鑑定結果無法證明阿偉、小毅身上的病毒是同株，也無法證明感染的因果關係，加上沒有其他證據，證明是小毅傳染病毒給阿偉，最後法官予以小毅不起訴處分。

(中時新聞網)