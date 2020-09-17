台灣飲酒文化近年從豪飲走向小酌，但不少消費者難忍受酒入喉時的嗆辣口感，也害怕酒後引發的宿醉、反胃，其實都是因為「乙醛」的緣故。醫師姚偉民指出，許多亞洲人體內缺乏分解乙醛的酵素，不但造成酒後臉紅的現象，也會為肝臟造成負擔，小分子化的酒讓肝臟代謝更輕鬆，能夠降低飲酒後的不舒適感，讓淺酌更健康。

「舜間科技」推出新品「分子優酒機」，業者訴求透過特殊配方能量石及蜂巢式架構高速震盪，將酒切割成小分子團，降低乙醛含量，讓酒喝起來香醇順口。「養生協會」理事長高枝錸表示，一般飲用水分子為160到180赫茲，優酒機利用專利技術去除酒中雜質，並將乙醛切割成65赫茲的小分子，更甚於日本「長壽村」的水，

記者會也找了專業品酒師盲飲。擁有WSET英國葡萄酒、烈酒教育基金會、ISG美國國際侍酒師認證的薛婷方表示：「多數女性對於威士忌、高粱等嗆辣的烈酒相當排斥，但經過優化後整體口感更滑順，相信會讓更多女性消費者喜歡。」另外業者也在現場提供優化後的威士忌與高粱，讓參與民眾能夠實際感受，訪問多位現場試喝民眾，多認為烈酒嗆辣感有降低，也凸顯酒的香醇口感，皆給予正面評價。（禁止酒駕，飲酒過量有礙健康）

(中時 )