美國國務院次卿柯拉克今天抵台，但原先訂在18日與經濟部舉辦的「台美經濟與商業對話」，卻到最後一刻取消，改為跟相關政府官員「閉門討論」，且柯拉克此行都是閉門系列。對此，國民黨立委鄭麗文就質疑，「會不會在柯拉克回美國之後，政府高層用基改食品突襲全民？台灣有多少農民會遭殃？」。

鄭麗文今17日在臉書貼文質疑，主管經濟成長、能源與環境次卿的柯拉克，是「單純」來訪？鄭麗文指出，目前確定行程只有18日晚間在蔡英文官邸用餐、19日參加李登輝前總統的追思告別禮拜。而柯拉克在台灣待17~19日，除了吃飯和追思禮拜，還有什麼行程呢？

原訂18日與經濟部舉辦的「台美經濟與商業對話」取消，改為跟相關政府官員「閉門討論」。而AIT邀請的工商團體「閉門會議」仍會參加。所以柯拉克此行都是閉門系列，到底「政府會在這期間，跟克拉奇談什麼？」。

除了開放美豬美牛，會不會在柯拉克回美國之後，政府可能用基改食品突襲全民？而開放基改食品，台灣有多少農民、農業、食安會遭殃？稻米、黃豆、玉米對全民的影響有多麼的大，政府高層知道嗎？總統會跟美國說不嗎？還是美國的條件，又是連談判都省略直接答應？

美豬美牛、美國軍售武器，民進黨政府高層全部接受、答應，也跳過國民監督的所有程序。換來了什麼？沒有疫苗、沒有FTA、沒有TIFA，這些什麼都沒有，至少在政府聲稱「台美關係史上最好」的情況下，要求美國與中華民國建交。

鄭麗文也痛批，除了跟美國建交，美國也該要求日本、韓國和其他吃美豬美牛的國家跟中華民國建交。不然全民犧牲健康、犧牲農業、犧牲食安，到底為了什麼？

(中時新聞網)